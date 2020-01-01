Нижний Новгород
Нижегородская область
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Апиора

Апиора

Интернет-магазин натуральной продукции

5.0
2 оценки
В интернет-магазине Apiora.ru представлен широкий ассортимент из более чем 1000 натуральных продуктов питания и косметики:

- мед и продукты пчеловодства

- лекарственные травы и растения

- чай и травяные сборы

- бальзамы и сиропы

- бакалея (мука, каши, растительные масла)

- суперфуды и протеин

- ореховые пасты и урбечи

- натуральная косметика

- многое другое, полезное для здоровья!


Наши преимущества:

- Оплата при получении

- Доступные цены, честные скидки и акции

- Доставка в любой населенный пункт России

- Отслеживание заказа на всех его этапах по SMS и на E-mail


О магазине:

- 7 лет ответственной работы

- 20 000+ выполненных заказов

- 25+ проверенных производителей

- 1 000+ натуральных продуктов

Отзывы о компании «Апиора»

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