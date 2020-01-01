Апиора
Интернет-магазин натуральной продукции
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- 8 (800) 301-00-69
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Будни с 10:00 до 18:00, Сб, Вс. выходной
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ООО "АПИС"
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- Продукты с пасеки: мед, прополис, воск, пыльца в Нижнем Новгороде
- Продукты питания в мелкой фасовке в Нижнем Новгороде
- Масло, жиры в Нижнем Новгороде
- Все сорта снэков в Нижнем Новгороде
- Все сорта семечек и орехов в Нижнем Новгороде
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- Фитотовары в Нижнем Новгороде
- Лучшие сорта кофе и чая в Нижнем Новгороде
В интернет-магазине Apiora.ru представлен широкий ассортимент из более чем 1000 натуральных продуктов питания и косметики:
- мед и продукты пчеловодства
- лекарственные травы и растения
- чай и травяные сборы
- бальзамы и сиропы
- бакалея (мука, каши, растительные масла)
- суперфуды и протеин
- ореховые пасты и урбечи
- натуральная косметика
- многое другое, полезное для здоровья!
Наши преимущества:
- Оплата при получении
- Доступные цены, честные скидки и акции
- Доставка в любой населенный пункт России
- Отслеживание заказа на всех его этапах по SMS и на E-mail
О магазине:
- 7 лет ответственной работы
- 20 000+ выполненных заказов
- 25+ проверенных производителей
- 1 000+ натуральных продуктов
- мед и продукты пчеловодства
- лекарственные травы и растения
- чай и травяные сборы
- бальзамы и сиропы
- бакалея (мука, каши, растительные масла)
- суперфуды и протеин
- ореховые пасты и урбечи
- натуральная косметика
- многое другое, полезное для здоровья!
Наши преимущества:
- Оплата при получении
- Доступные цены, честные скидки и акции
- Доставка в любой населенный пункт России
- Отслеживание заказа на всех его этапах по SMS и на E-mail
О магазине:
- 7 лет ответственной работы
- 20 000+ выполненных заказов
- 25+ проверенных производителей
- 1 000+ натуральных продуктов
Отзывы о компании «Апиора»
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