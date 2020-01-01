О компании

В интернет-магазине Apiora.ru представлен широкий ассортимент из более чем 1000 натуральных продуктов питания и косметики:



- мед и продукты пчеловодства



- лекарственные травы и растения



- чай и травяные сборы



- бальзамы и сиропы



- бакалея (мука, каши, растительные масла)



- суперфуды и протеин



- ореховые пасты и урбечи



- натуральная косметика



- многое другое, полезное для здоровья!





Наши преимущества:



- Оплата при получении



- Доступные цены, честные скидки и акции



- Доставка в любой населенный пункт России



- Отслеживание заказа на всех его этапах по SMS и на E-mail





О магазине:



- 7 лет ответственной работы



- 20 000+ выполненных заказов



- 25+ проверенных производителей



- 1 000+ натуральных продуктов